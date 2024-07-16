Bir süredir ailesiyle birlikte Yunanistan'da tatil yapan Pelin Akil, beyaz bikinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Fiziğiyle hayran bıraktı

Arka Sıradakiler setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızlarını kucaklarına aldı. Doğum sonrası sağlıklı beslenme ve sporla eski formuna kavuşan Pelin Akil, şimdi ise düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor. Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren Akil, Yunanistan'ın eşsiz manzarasında beyaz bikinisiyle pozlar verdi. Bronz teni ve fit vücuduyla göz kamaştıran 38 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

"Resmen şov yapıyor"

Pelin Akil'in beyaz bikinili pozları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu kadın zamana karşı direniyor" ve "Fiziğiyle resmen şov yapıyor" gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

Akil'in pozlarına gelen diğer yorumlardan bazıları ise şöyle: