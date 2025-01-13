Ünlü oyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan, 2024 yılında yeniden boşanma iddialarıyla magazin gündemine geldi. Çift, uzun süredir benzer iddialara konu olmuştu, ancak bu sefer iddialar daha somut adımlar içeriyor. Söylentilere göre, çiftin avukatları arasında görüşmeler yapıldı ve boşanma süreci başlatıldı. Hatta iddialara göre, boşanma davasının Adalar Adliyesi’nde görüleceği öne sürülüyor.

Sessizlik sürüyor

Çift, daha önce bu tür haberlerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu, ancak bu sefer henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Pelin Akil ve Anıl Altan, sosyal medya hesaplarında aktif olmalarına rağmen, uzun süredir birlikte paylaşım yapmadıkları dikkat çekti. Ancak Pelin Akil’in sosyal medya profilinde hala eşi Anıl Altan’ın soyadı yer alıyor. Bu durum, boşanma iddialarına dair soru işaretlerini arttırıyor.

Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında evlenmiş ve bu evliliklerinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Çiftin çocukları, her zaman medyanın ilgisini çekerken, onların boşanma süreci de merakla takip ediliyor.

Çıkan haberlerde, Pelin Akil ve Anıl Altan’ın sessizce boşanmak istedikleri ve avukatlarıyla mal paylaşımı gibi önemli konularda görüşmeler yaptıkları öne sürülüyor. Ancak çiftin boşanma kararını doğrulayan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.