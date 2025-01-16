Başarılı oyuncu Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 2016 yılında evlenmiş ve 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırmıştı. Evlilikleriyle örnek gösterilen çift, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanlıyor.

“Doktor ikizleri fark etmedi”

Ünlü oyuncu, TV100’de Okan Bayülgen’in sunduğu Uykusuzlar Kulübü programında hamilelik sürecinde yaşadığı unutulmaz anıyı anlattı. Doktorun ilk muayenede yalnızca tek bir bebeği fark ettiğini belirten Akil, “İlk kontrolde doktorumuz sadece bir bebek gördü. Ama ben ultrason ekranında ikinci bir leke fark ettim. Doktora sordum, 'Bu ne?' diye. 'O bir şey değil, öyle görünüyor' dedi. Ancak iki hafta sonra kontrole gittiğimizde doktor, 'İkizleriniz olacak' dedi ve hepimiz şok olduk. Doktorumuzu değiştirdik,” sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.

"Gizlice sabun yiyordum"

Hamileliği boyunca beyaz sabun aşerdiğini ve bu durumun kendisini de çok şaşırttığını belirten Akil, “Beyaz sabun kokusuna bayılıyordum. Gizlice sabun yiyordum. Hatta tüm beyaz sabun markaları bana sabun göndermişti. Çok tuhaf bir süreçti,” ifadelerini kullandı.

Boşanma iddialarını yalanladılar

Son günlerde çiftin boşanacağına dair çıkan haberlere de net bir cevap veren Akil ve Altan, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla iddiaları yalanladı.

Pelin Akil, ikiz kızları Alin ve Lina ile ilgili konuşurken, “Babalarına aşık iki kız doğurdum. Evde onların düzenine göre hareket ediyoruz. Bu yüzden her şey yolunda,” diyerek mutluluklarını ifade etti.