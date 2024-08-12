Çalıkuşu Kültür Evi'nde 'Tarihteki Güçlü Kadınlar' isimli söyleşi ve imza gününde okurlarıyla buluşan Pelin Batu, Kuşadalılara geçmişten günümüze kadar toplum ve uygarlıklara mal olmuş kadınları anlattı.

Tarihi Kuşadası evlerinin bulunduğu Yıldırım Caddesi'ndeki Çalıkuşu Kültür Evi, edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimlerini misafir etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çalıkuşu Kültür Evi’nin son konuğu şair ve oyuncu Pelin Batu oldu. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ve imza gününde sevenleriyle bir araya gelen Batu, Kuşadası'nda bir kez daha bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Pelin Batu söyleşisinin ilk bölümünde katılımcılara, avcı ve toplayıcı dönemde kadının topluluk içindeki görevlerini ve yerini anlattı. Bu kapsamda Batu, antropolog ve arkeologların Paleolitik (kaba taş) ve Neolitik (cilalı taş) çağa ilişkin yaptığı çalışmalarda elde ettiği bulgular doğrultusunda kadının o dönemde önemli görevler üstlenmesine rağmen yine de erkeklerden üstün bir konumda olmadığını ifade etti. Antik çağ ve Roma döneminde de durumun değişmediğinin altını çizen Pelin Batu, "Roma çok militarist bir toplumdu. Kadının adı kesinlikle yoktu. Devamında Bizans kültüründe de kadın yok gibi bir şeydi. Ancak eski Türk devletlerine baktığımızda kadının çok daha ön planda olduğunu görüyoruz. Örneğin Tomris hatun ilk kadın hükümdar olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Söyleşisinin ikinci bölümünde tarihe mal olmuş kadınlardan bahseden Pelin Batu, bilim dünyasının ilk şehidi olarak anılan 'Hypatia', ilk roman yazarı Çinli 'Wu Zetian', İngiltere kraliçesi 'Victoria' ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarından 'Kara Fatma'nın' yaşadıkları dönemdeki kimliklerine değindi. "Kadın doğulmaz, kadın olunur' diyen Fransız yazar ve filozof Simone de Beauvoir'in hayat hikayesini anlatan Batu, "Kadınlar, tarih boyunca her coğrafyada ve her dönemde öteki olarak görüldü. Birçok zorlukla karşılaştılar" diye konuştu.

Etkinlik sonunda Pelin Batu'ya Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari tarafından teşekkür plaketi verildi. Pelin Batu daha sonra okurları için kitaplarını imzaladı.