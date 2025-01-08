Pelin Diştaş, 1 Ocak 1977’de İstanbul’da dünyaya geldi. Kariyerine ATV'de yapım asistanı olarak başlayan Diştaş, burada "Asmalı Konak" ve "Gümüş" gibi büyük ilgi gören dizilerde yer aldı. Ardından Kanal D’ye geçerek, "Yaprak Dökümü", "Aşk-ı Memnu", "Fatmagül'ün Suçu Ne" ve "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" gibi unutulmaz yapımların yapımcılığını üstlendi. Bu dönemde, Kanal D'nin ulusal ve uluslararası başarılarında önemli bir rol oynadı.

2016 yılında Ay Yapım'a geçen Diştaş, burada "Çukur", "Ufak Tefek Cinayetler", "İçerde", "Şahsiyet" ve "Fi" gibi projelerde yapımcı olarak görev aldı. Bu projeler, yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında da büyük beğeni topladı.

Ay Yapım'dan Netflix'e

2019 yılında Netflix'in Türkiye pazarına girmesiyle birlikte, Diştaş, Ay Yapım'dan ayrılarak Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü olarak görev aldı. Bu dönemde, "Aşk 101", "Bir Başkadır", "Kulüp", "Pera Palas'ta Gece Yarısı" ve "Sıcak Kafa" gibi başarılı diziler hayata geçirildi.

Netflix Türkiye’den ayrılma kararı

Diştaş'ın yönetiminde platformun hep aynı yapımcı ve oyuncularla çalışması, sosyal medyada ve sektörde eleştirilere neden oldu. Eleştiriler sonrasında, Pelin Diştaş Mayıs 2024’te Netflix Türkiye ile yollarını ayırdı. Diştaş’ın Netflix’ten ayrılma nedeni tam olarak açıklanmasa da, sektördeki bazı yorumlar, eleştirilerin bu kararda etkili olduğunu düşünüyor.