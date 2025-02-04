Ünlü oyuncu Pelin Karahan, "Kavak Yelleri" dizisinde canlandırdığı "Aslı" karakteriyle hafızalarda yer eden bir isim. Karahan, projeye dair samimi açıklamalarda bulunarak hem oyunculuk kariyerini hem de geçmiş projelere dair duygularını paylaştı.

"Aslı gerçekten içimizden biriydi"

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filminde prenses karakterine hayat veren Karahan, "Kavak Yelleri" dizisinin etkisinden hala çıkamadığını belirtti. "Üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hâlâ insanlar seyrettiklerini ve baştan başladıklarını söylüyorlar; ya da o zaman çok küçük olanlar şimdi büyümüş, 'Biz, sizle büyüdük' diyorlar. Demek ki çok doğru ve güzel bir iş yapmışız," diyen Karahan, dizinin başarıda doğru kadronun ve senaryonun büyük payı olduğunu ifade etti. "Bence herkes o karakterlerin gerçek olduğunu düşünüyordu," diyerek, izleyicilerin karakterlere olan bağlılığını vurguladı. Aslı'nın "içimizden biri gibi" olması, izleyicinin o karakterle kurduğu bağı daha da derinleştirdi.

"O dönemler bambaşkaydı"

Karahan, dizinin çekimlerine dair duygusal anılarını da paylaştı. İzmir'de uzun süre birlikte vakit geçirdikleri ekip arkadaşlarını özlediğini belirten oyuncu, "İnsanın gözü doluyor tabii. Herkes büyüdü, evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu," diyerek o dönemleri ve ekip arkadaşlarıyla olan bağlarını anımsadı. "Şu anki işlerle karşılaştırdığımızda çok uzun bir zaman" diyerek o dönemin özel bir yer tuttuğunu dile getirdi.

"Geçmiş her dönem benim için çok anlamlı"

Pelin Karahan, rol aldığı dönem projelerine olan sevgisini de dile getirdi. "Muhteşem Yüzyıl" gibi büyük projelerde rol almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Karahan, "Bir Zamanlar Kıbrıs" gibi gerçek bir hikâyeye dayanan projelerde yer almanın farklı bir duygusu olduğunu söyledi. Dönem işlerinde, yaşanmışlık hissiyatının kendisini daha derinden etkilediğini ifade eden Karahan, "Geçmiş her dönem benim için çok anlamlı" diyerek dönem projelerinin kendisinde özel bir yer ettiğini belirtti.

Pelin Karahan’ın, oyunculuğunda sergilediği samimiyet ve doğallık, onu hem sektördeki hem de izleyici kitlesindeki özel konumuna taşımış görünüyor.