Ünlü oyuncu Pelin Karahan, son olarak Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı adlı filmde rol alırken, katıldığı bir programda eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı.

Restoranda yaşanan olay şaşkına çevirdi

Kavak Yelleri dizisiyle tanınan Pelin Karahan, eşi ve çocuklarıyla birlikte gittikleri bir restoranda başlarına gelen olayla ilgili şunları söyledi: “Yan masamızdaki kız, sosyal medyadan kocama mesaj atmıştı. O da ‘kalkalım kalkalım’ diyor. Bir süre sonra, ikinci mesaj geldi. ‘Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?’ yazmış. Artık insafsızlık bu, bence karşısındayım. Biz kalktık.” Karahan, yaşadıkları bu durumu şaşkınlıkla anlattı.

"Biraz destek alıyoruz, terapistimiz var"

Eşiyle ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "İyi bir iletişimimiz var, meselelerimizi konuşabiliyoruz. 10 yıl evliyiz ama eşimin karakteri böyle. Biraz destek alıyoruz, terapistimiz var" diyerek evliliklerinde terapinin de önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Pelin Karahan, sıkça gündeme gelen estetik iddialarına da açıklık getirdi. “Yüzümde sadece botoks var. Estetiğim yok. Bir gün gazeteye çıkmıştım, çok kilo verince yüzümün hatları değişti. Onun dışında hiçbir estetik işlem yaptırmadım” diyerek iddialara son noktayı koydu.