Dün akşam saatlerinde Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi’nde, Grupkent mevkiinde bulunan futbol ve basketbol sahalarının yer aldığı bölgede çıkan yangın, kısa sürede büyüme eğilimi gösterdi. Ancak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Burhaniye Belediyesi'ne bağlı ekipler ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Başkan yerinde takip etti

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ekiplerin koordinasyonunu sağlayarak yangının büyümesini engellemede önemli bir rol oynadı. Ekipler, yangını hızla kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı ve yangının tekrarlanmaması için önlemler aldı.

Sabah ilk ışıklarla rehabilitasyon

Yangının kontrol altına alınmasının hemen ardından, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, sabahın ilk saatlerinde Başkan Deveciler'in talimatıyla yangın bölgesine intikal etti. Burhaniye Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, yangının tahrip ettiği bölgede rehabilitasyon çalışmalarına hızla başladı. Yangının yol açtığı hasarın en kısa sürede giderilmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı.