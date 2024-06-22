Tuz Gölü, Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olarak biliniyor ve son zamanlarda içerisindeki algler ve bakterilerin etkisiyle pembe renge büründü. Gölün bir kısmı pembe, bir kısmı ise beyaz olması ilginç bir görsel şölen sunuyor. Aksaray, Konya ve Ankara illeri sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nün renk değişimi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Yaz aylarında sıcağın ve tuzun etkisiyle algler renkli maddeler üretiyor ve bu sayede güneşin zararlı ışınlarından korunuyor. Aynı dönemde bakterilerin aşırı üremesi ise gölün pembe veya kırmızı renge bürünmesine sebep oluyor.

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Tuz Gölü, kışın buz mavisi tonlarıyla, yazın ise beyaz renkli yüzeyiyle tanınıyor. Son dönemde ise göl, pembe beyaz tonlarıyla dikkat çekiyor.

Tuz Gölü'ne olan ilgi, özellikle ortopedik rahatsızlıkları olanlar tarafından iyileştirici etkileri olduğuna inanıldığı için yoğunlaşıyor.