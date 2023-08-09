MSB, tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

1 ASKER DAHA HAYATINI KAYBETTİ


MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir hayatını kaybetti.

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