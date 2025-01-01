Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, terör örgütü PKK’ya ait bir kamikaze İHA ASELSAN üretimi Korkut Hava Savunma Sistemi tarafından etkisiz hale getirildi.

Hedef doğrudan vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemi Korkut, bölgede güvenlik tehdidi oluşturan kamikaze İHA’yı kısa sürede tespit etti. Yapılan atışlar sonucunda İHA havada imha edildi. İmha anları ise kameralar tarafından kaydedildi.

Korkut’un etkili performansı

ASELSAN tarafından üretilen Korkut Hava Savunma Sistemi, alçak irtifa hava tehditlerine karşı etkin koruma sağlamak amacıyla geliştirilmişti. Sistemin bu başarılı müdahalesi, bölgede görev yapan birliklerin güvenliğini artırırken, terör örgütünün saldırı girişimlerini de boşa çıkardı.