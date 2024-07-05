Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit düştüğünü duyurdu. MSB'nin açıklamasına göre, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla yapılan temas sırasında Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu ve operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Bu acı olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit düşmesi üzerine yayımladığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.