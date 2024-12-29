Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait bir mağaranın tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, Mehmetçiğin operasyonlardaki kararlılığına dikkat çekilerek, terörle mücadelenin aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Ele geçirilen malzemeler:

1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği

10 adet misket tipi el bombası

3 adet savunma tipi el bombası

150 adet 5.56 mm mühimmat

6 adet M16 şarjörü

4 adet plastik şarjör

1 adet dürbün

1 adet hard disk

2 adet cep telefonu

1 adet fotoğraf makinesi

1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti

1 adet termal kıyafet

1 adet hücum yeleği

7 adet gaz maskesi

2 adet jeneratör

Mücadele kararlılıkla sürüyor

MSB açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine karşı operasyonlarını kararlılıkla ve aralıksız sürdürdüğü vurgulandı. Ele geçirilen silah ve mühimmatın teröristlerin bölgede barınma ve eylem hazırlıklarını sürdürmek amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Bölgede arama-tarama faaliyetlerine devam edildiği belirtilirken, ele geçirilen malzemelerin incelenmesi ve etkisiz hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarıyla bölgedeki terör unsurlarına ağır darbe vurduğu ve güvenlik güçlerinin bölgede kontrolü sağlamaya devam ettiği bildirildi.