Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekâtı'nın son durumu hakkında kritik bilgiler paylaştı, teröristlerin son çırpınışları uluslararası kamuoyunu yanıltma amacı taşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında son bir haftada Irak'ın kuzeyinde 28, Suriye'nin kuzeyinde ise 723 teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyon, teröristlerin Dergele ve Miska köylerindeki sivillerden gasp ettikleri evlerde yapılan arama-tarama faaliyetleriyle destekleniyor.

Türkiye'nin hudut güvenliği çerçevesinde son bir haftada 338 kişi yasa dışı yollarla yakalandı, bunlardan 3'ü terör örgütü üyesi olarak tespit edildi. Toplamda 64.362 kişi ise hudut geçişleri engellendi. Ayrıca, operasyonlar sırasında 38 kilogramdan fazla metamfetamin ele geçirildi.

Bakanlık çalışanları operasyonların son durumu hakkında, “Pençe Kilit Harekâtımız Alışılmadık, Öngörülemez, Süratli ve Sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan Terör Örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır." değerlendirmesi yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele ve hudut güvenliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamaya devam ediyor. Bakanlık, Türkiye'nin uluslararası platformlardaki diplomatik girişimlerini ve askeri iş birliğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’in temaslarına ilişkin sorulara, “Türk savunma sanayinin son dönemde ulaştığı seviye tüm dünyanın olduğu gibi ABD ve NATO’nun da dikkatini çekmektedir. Bahse konu toplantıda Türk ve Amerikan Savunma Sanayi Kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve elde edilecek kazanımların NATO’nun güçlendirilmesine nasıl katkı sağlayacağı konuları ele alınmıştır" dedi.