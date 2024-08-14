Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve malzemenin ele geçirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklarda titiz bir çalışma yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, teröristlerin kullandığı tüm noktaları tek tek kontrol etmeye devam ediyor" ifadesi yer aldı.

Ele Geçirilen silah ve malzemeler

Arama tarama faaliyetleri sonucunda ele geçirilen silah ve malzemeler aşağıdaki şekilde sıralandı:

1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği

1 adet M4-A1 piyade tüfeği

4 adet seyyar dipçik AK-47 piyade tüfeği

2 adet PKMS makineli tüfek gövdesi ve 2 adet namlusu

1 adet T-40 bombaatar dipçiği ve tetik tertibatı

1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu

1 adet dürbün

2 adet termal silah dürbünü

2 adet LİMÖS dürbünü

4 adet Yaesu el telsizi

2 adet araç telsizi

1 adet level box (kablosuz bağlantı sağlayan cihaz)

1 adet tornavida seti

1 adet kamera ekranı

1 adet kulaklık

2 adet tablet

1 adet radyo

3 adet aksiyon kamerası

3 adet Kindle

1 adet flash bellek

1 adet kol saati

Çeşitli örgütsel dokümanlar