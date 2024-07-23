Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde büyük bir başarı sağlandığını duyurdu. Açıklamaya göre, teröristlere ait birçok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Arama-Tarama faaliyetlerinde elde edilen malzemeler
MSB’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, operasyon bölgesinde gerçekleştirilen kapsamlı arama-tarama çalışmalarında önemli miktarda malzemenin bulunduğu belirtildi.
Ele geçirilenler arasında:
- 1,000 adet Doçka mühimmatı
- 7 adet 107 mm roket mühimmatı
- 10 adet antipersonel mayın
- 6 adet havan mühimmatı
- 2 adet su deposu
- 1 adet IP kamera
- Çeşitli yaşam malzemeleri
yer alıyor.