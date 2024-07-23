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MSB’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, operasyon bölgesinde gerçekleştirilen kapsamlı arama-tarama çalışmalarında önemli miktarda malzemenin bulunduğu belirtildi.

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