Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde büyük bir başarı sağlandığını duyurdu. Açıklamaya göre, teröristlere ait birçok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Arama-Tarama faaliyetlerinde elde edilen malzemeler

MSB’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, operasyon bölgesinde gerçekleştirilen kapsamlı arama-tarama çalışmalarında önemli miktarda malzemenin bulunduğu belirtildi.

Ele geçirilenler arasında:

  • 1,000 adet Doçka mühimmatı
  • 7 adet 107 mm roket mühimmatı
  • 10 adet antipersonel mayın
  • 6 adet havan mühimmatı
  • 2 adet su deposu
  • 1 adet IP kamera
  • Çeşitli yaşam malzemeleri

yer alıyor.