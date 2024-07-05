Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğu, temas esnasında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.