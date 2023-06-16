ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Operasyonu bölgelerinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Daima asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler şu şekilde; 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AKS-102 piyade tüfeği ve 50 adet mühimmatı, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği tüfeği, 7 adet el bombası, 1 adet AT-4 tanksavar silahı lançeri, 5 adet şarjör, 150 adet mermi, 1 adet lazer işaretleyici, 2 adet gece görüş cihazı, 3 adet kamera, 1 adet termal şemsiye, 4 adet sırt çantası, muhtelif yaşam malzemesi" denildi. (DHA)

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