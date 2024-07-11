Pencereye Çıkan Çocuğu Esnafın Dikkati Kurtardı

Elazığ'da, 4 yaşındaki bir çocuğun pencerede tehlikeli bir şekilde durduğu anları fark eden esnaf, çocuğu düşmekten kurtardı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esnafın dikkati tehlikeyi önledi

Dün sabah saatlerinde Elazığ Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'taki Özkanlar Apartmanı'nda yaşanan olay, mahalledeki esnafın dikkati sayesinde facia ile sonuçlanmadı. Sabah erken saatlerde dükkanını açan esnaf Önder Bozkurt ve patronu, dışarıdan gelen "İçeriye gir" bağırışlarıyla durumu fark etti. Hemen harekete geçerek çarşaf açıp önlem alan esnaf, itfaiyeye de haber verdi.

Annenin müdahalesi

Esnafın çabalarıyla sesler üzerine odaya giren anne, oğlunu pencereden aldı ve güvenli bir şekilde içeriye çekti. O anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Esnaf Önder Bozkurt olay anını şöyle anlattı: "Sabah 7'de dükkanı açtık. Patronumuz da içeride oturuyordu. Dışarıdan 'İçeriye gir' diye bağırışlar duyduk. Dışarıya çıkıp baktığımızda, pencerede çocuk olduğunu gördük. Çarşaf bulduk. Bir yandan da içerdekilere seslendik. Daire numarasını da bilmiyorduk. Daha sonra annesi fark ederek cama çıkıp, çocuğu camdan aldı. Rahat bir nefes aldık."

İtfaiyenin hızlı müdahalesi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun zarar görmemesi için gerekli önlemleri aldı ve aileye güvenlik konusunda bilgilendirme yaptı. Olayın ardından mahalledeki esnaf ve sakinler, benzer durumların yaşanmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.