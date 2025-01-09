Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 

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Pendikspor, son dönemde iç sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezonki mücadelelerinde zorlu rakipleri karşısında aldığı sonuçlarla 8. sırada yer alan Pendikspor, Bandırmaspor’a karşı galibiyet alarak üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor.

Ligde son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26 puan toplayan Pendikspor, 2. sıradaki Bandırmaspor karşısında önemli bir galibiyet hedefliyor. Bandırmaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 33 puanla 2. sırada yer alıyor.

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