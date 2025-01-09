Pendikspor, 8. sıradaki yerini koruyarak Bandırmaspor’u evinde ağırlayacak.
Takımların lig performansı
Ligde son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26 puan toplayan Pendikspor, 2. sıradaki Bandırmaspor karşısında önemli bir galibiyet hedefliyor. Bandırmaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 33 puanla 2. sırada yer alıyor.
Pendikspor, son dönemde iç sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezonki mücadelelerinde zorlu rakipleri karşısında aldığı sonuçlarla 8. sırada yer alan Pendikspor, Bandırmaspor’a karşı galibiyet alarak üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor.
Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Tarih: 10 Ocak 2025
- Saat: 20:00
- Yayın: TRT Spor, beIN SPORTS 2, tabii
- Stadyum: Siltaş Yapı Pendik Stadyumu
Kaynak: HABER MERKEZİ