Pendik sahil yolunda seyir halindeyken alev alan bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil aniden alev aldı

Olay, saat 23.00 sularında Pendik sahil yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 06 VZ 752 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Sürücü, otomobilin kısa sürede alev topuna dönmesi üzerine aracı emniyet şeridine çekerek hemen araçtan çıktı.

İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti

Olayın bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın söndürüldü, ancak otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında otomobilde bulunan sürücü, alevler hızla yayılmadan önce aracı terk etmeyi başardı. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Otomobilin yanma sebebinin netleşmesi için detaylı incelemeler yapılacak.