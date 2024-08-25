Pendik'te gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma, bölge halkını şoke etti. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde saat 23.30 civarında gerçekleşti ve çatışma sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Olayın detayları

Gerginlik, husumetli iki grup arasında başlayan bir kavgayla patlak verdi. Kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşen kavga sırasında kurşunların hedefi olan 5 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çatışma esnasında göğsünden vurulan bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yaralılar tedavi altına alındı.

Vatandaşlar panik halinde kaçıştı

Olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, silah taşıyan bir kişinin ve yaralı bir şahsın olay yerinden kaçtığı görülüyor. Cadde üzerindeki diğer vatandaşlar ise panik içinde kaçışıyor. Bu görüntüler, çatışmanın ne denli şiddetli ve karmaşık olduğunu ortaya koyuyor.