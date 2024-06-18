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Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Pendik'te ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Metin YILDIZ / DÜZCE (İGFA) - İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Yenimahalle Millet Caddesi üzerinde S.M. idaresindeki ticari taksi aynı istikamette giden motosikletle çarpıştı.

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