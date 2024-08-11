Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) savunma merkezi Pentagon'da elektrik mühendisi olarak görev yapan ABD ve Türk vatandaşı Gökhan Gün, FBI tarafından gözaltına alındı. Gün’ün, "Çok Gizli" ibareli devlet belgelerini izinsiz olarak iş yerinden çıkarıp evine götürdüğü iddia ediliyor. İstanbul doğumlu Gökhan Gün’ün, Meksika’ya gitmek üzereyken Virginia’da yakalandığı bildirildi.

FBI harekete geçti

FBI, Pentagon’da çalışan ve hem ABD hem de Türk vatandaşlığı bulunan Gökhan Gün’ü, "Devlet sırrı içeren belgelere izinsiz olarak sahip olmak ve bu belgeleri iş yerinden dışarı çıkarmak" suçlamasıyla gözaltına aldı. FBI’ın verdiği bilgilere göre, Gün, 10 Mayıs 2024’ten itibaren "Çok Gizli" ibareli belgelerin çıktısını almaya başladı ve bu belgeleri mesai saatleri dışında evine götürdü.

Gökhan Gün'ün arka planı ve iddialar

2001 yılında çalışma vizesi ile ABD’ye gelen Gökhan Gün, 2012’de oturum izni aldı ve 2021’de ABD vatandaşlığına geçti. Ancak Türk vatandaşlığından çıkmadı. Virginia, Florida ve Teksas’ta mülkleri bulunan Gün, Eylül 2023’te Pentagon’da elektrik mühendisi olarak göreve başladı. Görevi gereği "Çok Gizli" belgelere erişim izni olan Gün’ün, 10 Mayıs - 7 Ağustos tarihleri arasında 3 bin 412 sayfayı bulan yaklaşık 256 belgenin çıktısını aldığı iddia ediliyor. Bu belgelerden 20'sinin, 155 sayfa uzunluğunda olduğu ve "Çok Gizli" ibaresi taşıdığı açıklandı.

Meksika yolunda gözaltı

Gökhan Gün, Meksika’ya gitmek üzereyken Virginia eyaletinde havalimanına doğru yola çıkmaya hazırlanırken FBI tarafından gözaltına alındı. FBI’a verdiği ifadede, Gün, Meksika’ya "balık avlama gezisine" gideceğini söyledi. Ancak, bu açıklamanın şüphe uyandırdığı ve gözaltı sürecinin hızlandırıldığı belirtildi. Gün’ün 13 Ağustos’ta Virginia’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.