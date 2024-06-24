İSTNBUL (AA) - PeP, Global Financial Market Review (GFM) tarafından "En İyi Para Transfer Uygulaması" ödülüne layık görüldü.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, "En İyi Para Transfer Uygulaması" ödülüyle PeP, finansal teknoloji sektöründeki yenilikçi yaklaşımlarını ve müşteri odaklı hizmet anlayışını uluslararası platformda da ispalamış oldu.

GFM ödül jürisi, PeP'i değerlendirirken sunmuş olduğu finansal hizmetleri ve yenilikçi çözümleri dikkate aldı. Uygulamanın düşük maliyetli uluslararası transferler, çoklu para birimi hesapları, Visa ve Troy logolu ön ödemeli kartlar ve her alışverişte numarası değişen güvenli sanal kart gibi özellikleriyle öne çıktığı belirtildi.

Ayrıca, uçuş puanı kazandıran "PeP Pegasus BolBol Kart"ın kullanıcı deneyimini zenginleştirdiği vurgulandı. Jüri, PeP'in 7/24 erişilebilir ve uygun fiyatlı hizmetleri sayesinde kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunduğuna da değindi.

- "Kullanıcılarımızın finansal işlemlerini daha güvenli, hızlı ve verimli hale getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PeP Genel Müdürü Mehmet Sadioğlu, Türk finansal teknoloji sektörünü uluslararası arenada temsil etmenin daha büyük hedeflere ulaşmaları için motivasyon sağladığını belirtti.

Finansal teknoloji alanındaki en son trendleri yakından takip ettiklerini aktaran Sadioğlu, PeP uygulamasını sürekli olarak geliştirdiklerini ve bu sayede, kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilecek yenilikçi çözümler sunduklarını kaydetti.

Sadioğlu, "Kullanıcılarımızın finansal işlemlerini daha güvenli, hızlı ve verimli hale getiriyoruz. Amacımız PeP'i kullanıcılar için vazgeçilmez bir finansal araç haline getirmek ve her geçen gün daha fazla değeri kullanıcılarımıza sunmak. PeP'in aldığı bu ödülün, müşteri odaklı yaklaşımımızın ve sektöre sunduğumuz yeniliklerin bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. PeP olarak, Türkiye'de finansal teknoloji sektörünün öncülerinden biri olmaya ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.