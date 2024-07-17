Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı, ikinci sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı dizi, 12 Eylül'de Netflix'te ekranlara geri dönüyor.

Yapımcılığını Karga 7'nin, yönetmenliğini Emre Şahin ve Nisan Dağ’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Elif Usman, Aksel Bonfil ve Ekin Akçay birlikte kaleme alıyor. İlk sezonu merak uyandırıcı bir finalle sona eren dizinin yeni sezonunda, Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'ya Tansu Biçer, Güven Murat Akpınar, Nezaket Erden ve Tülin Özen gibi sevilen isimler de katılıyor. Bu genişleyen oyuncu kadrosuyla Pera Palas'ta Gece Yarısı, izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşatacak.

Yeni sezonun konusu ne?

Dizinin ikinci sezonu, 1995 yılında kendisine ait 1940’larda çekilmiş bir bebeklik fotoğrafı bulan Esra'nın, annesinin ve ailesinin kim olduğunu öğrenmek için geçmişe dönmeye karar vermesiyle başlıyor. Ahmet'in zamanla oynamamak gerektiği uyarılarına rağmen, Esra'nın merakı onları 1941 yılına götürür. Esra annesinin izini sürerken, Ahmet tarihin akışını değiştirdiklerini fark eder. Bu zamanda yolculuk serüvenine, 1919'dan 1941'e aşkının peşinden gelen Halit de katılır. Zamanda kırılmalara ve davetsiz misafirlere rağmen, Esra ve Ahmet'in macerası heyecan dolu anlarla devam eder.

İlk görüntüler heyecanı artırdı

Netflix, dizinin 2. sezonuna ait ilk görüntüleri de içeren özel bir video yayınlayarak hayranlarının heyecanını daha da artırdı. Görüntülerde, dizinin atmosferi ve yeni sezonda karşılaşılacak sürprizlerle ilgili ipuçları yer alıyor. Hayranlar, dizinin yeni sezonunda daha fazla gizem, aksiyon ve duygusal anlar bekliyor.