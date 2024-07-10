Pera Yatırım Holding A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ödenmiş sermayesini iç kaynaklardan karşılayarak yüzde 600 oranında artırma kararı aldığını duyurdu. Şirketin mevcut 142.560.000 TL olan ödenmiş sermayesini 997.920.000 TL'ye çıkarmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunduğu belirtildi.

Başvuruda, yeni ihraç edilecek paylar için ihraç belgesinin onaylanması ve şirketin esas sözleşmesinin 'sermaye ve pay senetleri' başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi talep edildiği ifade edildi. Pera Yatırım Holding'in bu adımıyla, sermaye yapısını güçlendirerek büyüme stratejilerini desteklemeyi ve piyasadaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Şirketin bu girişimi, finansal sürdürülebilirliği artırmayı ve yatırımcı güvenini sağlamayı amaçlıyor. SPK'dan gelecek olan onayın ardından sermaye artış işlemlerine başlanması bekleniyor.