Gaziemir Belediyesi'nin başlattığı program kapsamında 20 çocuğa, ilişki yönetimi, duygusal gelişim, çözüm odaklı düşünme ve ahlaki değerler konularında 16 haftalık yoğun bir eğitim verildi.

Gaziemir Belediyesi, sosyal yönden güçlü bir toplum oluşturmak ve erken ergenlik dönemindeki çocukların gelişimini desteklemek için Koç Üniversitesi akademisyenleriyle birlikte Pozitif Ergen Gelişimi (PERGEL) Eğitim Programı'nı düzenledi. Kadın Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim, 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelikti ve 20 çocuk katıldı.

Çocuklar için tasarlandı

Gaziemir Belediyesi, toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla Pozitif Ergen Gelişimi (PERGEL) Eğitim Programı'nı düzenledi. Program, erken ergenlik dönemindeki çocukların sosyo-duygusal becerilerini geliştirmeyi hedefliyordu. Kadın Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, 5. ve 6. sınıf öğrencileri için özel olarak tasarlanmış olan PERGEL programına 20 çocuk katıldı.

Uzman Psikolog Yağmur Cumert tarafından yönetilen 16 haftalık eğitim sürecinde, çocuklara değişebilirlik ve değişime inanma, duygusal farkındalık ve empatik düşünme, iletişim becerileri, otomatik düşünceler ve yorumlar, ilişki yönetimi ve ilişkileri güçlendirme gibi konular işlendi. Ayrıca, akran zorbalığına karşı baş etme, özerk-ilişkisel benlik ve karar verme yetileri, ahlaki gelişim ve geleceğe yönelik planlama gibi temel konular da eğitim programının parçasıydı.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan 20 çocuk, Pozitif Ergen Gelişimi sertifikalarını aldılar. Bu tür sosyal girişimlerin toplumda olumlu etkiler yaratması ve gençlerin geleceğe daha hazırlıklı adım atmaları açısından önemli olduğu vurgulandı. Gaziemir Belediyesi'nin, gençlerin sosyal ve duygusal gelişimlerine destek veren bu tür programlarına devam edeceği belirtildi.