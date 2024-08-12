Perseid meteor yağmuru, bugünde itibaren Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilecek. Saatte 60-90 meteor görülecek.

Her yıl Ağustos ayında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmuru, bu yıl da geceyi aydınlatmaya devam ediyor.

Kuzey kürede gözlenen en yoğun ve etkileyici doğal ışık gösterilerinden birisi olan 2024 Perseid Meteor Yağmuru halk arasında 'yıldız kayması' olarak da biliniyor.

Bu doğa olayına tanık olacak meraklılar, Perseid (Perse) meteor yağmurlarını ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlardan seyredebiliyor.

Perseid meteor yağmuru nedir?

1992 yılından bu yana gözlemlenen Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor. Perseid Meteor Yağmuru, Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemleniyor ve bu nedenle Perseid Meteor Yağmuru adıyla anılıyor.

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