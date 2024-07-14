Avrupa'nın önde gelen galerilerinden Thaddaeus Ropac'ın 'Persona' sergisi Bodrum Loft'da geniş katılımlı kokteyl ile sanatseverlere kapılarını açtı.

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'un Demirbükü Koyu'nda yer alan Bodrum Loft, modern mimarisi, benzersiz atmosferi ve seçkin restoranlarının yanı sıra her yıl önemli sanat etkinliklerine yaptığı ev sahipliği ile de tanınıyor.

Geçen yıllarda Almanya merkezli KÖNİG Galerie ve Fransa merkezli Perrotin galerisi ile düzenlediği sanat etkinlikleriyle dikkat çeken otel, bu yıl ise Avrupa'nın önde gelen bir başka galerisi Thaddaeus Ropac ile iş birliği yaparak 'Persona' sergisini sanatsevereler ile buluşturdu.

Bodrum Loft, Avrupa'nın önde gelen galerilerinden Thaddaeus Ropac iş birliğiyle hayat geçirdiği 'Persona' sergisi kapılarını açtı. Persona sergisi için Bodrum Loft'da düzenlenen kalabalık açılış kokteyline iş, cemiyet, kültür, sanat camiasının önemli isimleri katıldı.

Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık'ın kurucusu Selcan Atılgan'ın üstlendiği ve 4 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında açık kalacak sergi, vizyoner sanatçılar Erwin Wurm, Tony Cragg, Tom Sachs ve Sylvie Fleury'nin eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.