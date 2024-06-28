Peru'da Başkent Lima’nın güneyindeki Atiquipa'nın 8 kilometre batısında gerçekleşen deprem, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yerin 28 kilometre altında kaydedildi.

Depremin ardından, Peru'nun bazı kıyılarında 1 ila 3 metreye ulaşabilecek tsunami dalgaları konusunda uyarı yapıldı. Ancak, ABD kıyıları için herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Peru Devlet Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin durumu yakından takip ettiğini ve olası hasarı değerlendirdiğini bildirdi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybının olmadığı açıklandı.