Peru’nun kuzeyindeki La Libertad bölgesinde, kaçak madencilerin bir altın madenine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 17 işçi mahsur kaldı. Elektrik iletim kulesinin patlatılmasıyla meydana gelen göçük nedeniyle başlatılan kurtarma operasyonu zorlu koşullarla devam ediyor.

Saldırı sabah saatlerinde gerçekleşti

Peru’nun kuzeyindeki La Libertad bölgesine bağlı Pataz ilçesinde, Pazar günü sabah saatlerinde kaçak madenciler bir altın madenine saldırdı. Saldırganlar, madenin elektrik iletim kulesini havaya uçurarak büyük bir göçüğün oluşmasına neden oldular. Bu saldırının ardından 17 işçi, madende mahsur kaldı.

Zorlu kurtarma operasyonu başlatıldı

Yerel yetkililer, saldırının ardından hemen kurtarma çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Ancak, Pataz ilçesinin zorlu ulaşım koşulları ve bölgedeki telefon hatlarının çekmemesi, kurtarma operasyonunun zorluğunu artırıyor. Belediye Başkanı Segundo Armas, "Bölgeye ulaşmak çok zor. Ayrıca iletişim hatlarımızda sorun yaşıyoruz," diyerek, kurtarma çalışmalarının zaman alabileceğini belirtti.

Peru hükümeti kaçak madencilikle mücadele ediyor

Peru, dünya çapında altın, gümüş ve bakır gibi değerli madenleriyle ünlüdür. Ancak, son yıllarda yasa dışı madencilik faaliyetleri ciddi bir sorun haline gelmiştir. Hükümet, kaçak madencilerin faaliyetlerini engellemek için sıkı önlemler alırken, bu tür saldırıların artış göstermesi endişe yaratıyor.