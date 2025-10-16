Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyasının 17 Ekim 2025’te sona ereceğini duyurdu.

Kampanya detayları

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasından borcunu tamamen kapatmak isteyenler tam olarak yararlanabilir. Borcunun bir kısmını kapatacak kişiler ise bakiyenin en az yüzde 25’ini ödemek koşuluyla kampanyadan kısmen faydalanabilecek.

Başvuru koşulları

Satışları 2024 Haziran sonuna kadar yapılmış konut ve iş yerleri

Taksitleri en geç 2024 Haziran itibarıyla başlayan ve devam eden hak sahipleri

Kalan taksit adedi 12 veya daha az olan hak sahipleri kampanyadan yararlanamayacak.

Peşin ödeme ve kredi imkanları

Kampanyaya katılacak vatandaşlar, borçlarını tümünü peşin ödeyerek yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. Ayrıca, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayanlar bankalardan konut kredisi kullanarak ödemelerini yapma imkanına sahip olacak.