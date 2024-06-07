Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Aliağa Petkimspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Takımın parçası olacak

İç transferde altyapısından yetişen genç oyuncuları takıma kazandıran İzmir ekibi, dış transferde de önemli adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanan Meriç Kuntker, Aliağa Petkimspor'a geri döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyun kurucunun Avrupa Kupası'nda da takımın bir parçası olacağı vurgulandı. Kuntker'in, Aliağa Petkimspor'un gelecek sezonki başarısında önemli bir rol üstleneceği belirtildi. Öte yandan genç oyuncu, geçen sezon Aliağa formasıyla 2 müsabakada yer alırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile de 33 maça çıktı.