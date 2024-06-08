Basketbol Süper Ligi'nde iç ve dış transferlerde aktif olan Aliağa Petkimspor, altyapısından yetişen Meriç Kuntker ile yeniden anlaşarak gelecek sezon için kadrosunu güçlendirdi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yerli oyuncular konusunda hızlı hamleler yapmaya devam ediyor. Altyapısından yetişen Meriç Kuntker ile yeniden anlaşan takım, hem iç hem de dış transferlerde önemli adımlar attı.

Transferde hızlı adımlar

Aliağa Petkimspor, iç transferde altyapısından yetişen oyuncuları ile anlaşmalarını sürdürüyor. Meriç Kuntker ile yeniden anlaşarak genç yeteneklere verdiği önemi gösteren kulüp, daha önce Yavuz Gültekin, Yiğit Gökay Kaba, Murat Kağan Tor, Anıl Osman Cevahir ve Kerem Durmaz ile de sözleşme yenilemişti. Bu hamleler, takımın geleceğe yönelik güçlü bir kadro kurma hedefine işaret ediyor.

İç transferlerin yanı sıra dış transferlerde de hızlı adımlar atan Aliağa Petkimspor, Tofaş'tan guard Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattı. Mustafa Kurtuldum'un eklenmesiyle birlikte takımın guard rotasyonu güçlendi ve takımın hücum etkinliği arttı.