Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 17-22 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek elemelerde yer alacak Aliağa Petkimspor, gruplara kalma mücadelesi verecek. Eğer bu ligde yoluna devam edemezse, FIBA Europe Cup'ta D Grubu'nda mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi elemeleri ve muhtemel rakipler

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edebilmek için Antalya'daki elemelerde önemli maçlara çıkacak. İzmir ekibi, çeyrek finalde Hollanda ekibi Heroes den Bosch ile karşılaşacak. Bu turu geçmeleri halinde yarı finalde Fransız ekibi Cholet Basket ile mücadele edecekler.

Eğer Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadan elenirse, FIBA Europe Cup'ta D Grubu'nda yer alacak. Bu grupta Anwil Wloclawek, Dinamo Banco di Sardegna ve elemelerden gelecek bir takım ile karşılaşacaklar. İzmir ekibi, önceliğini Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya verse de, Europe Cup'ta da iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel grup rakipleri

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başarırsa, B Grubu'nda zorlu rakiplerle karşılaşacak. Bu grupta Unicaja, Oostende ve King Szczecin ile mücadele edecekler. Bu zorlu rakipler karşısında başarılı bir performans sergilemek isteyen İzmir ekibi, hazırlıklarını bu doğrultuda sürdürüyor.