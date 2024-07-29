Petrol fiyatları, bu haftaki OPEC+ toplantısı öncesinde dalgalanmaya devam ediyor. Çin'in olumlu ekonomik verileri, talep endişelerini hafifletirken, Brent ham petrolü 81 doların üzerine çıktı. Peki, petrol piyasasında son durum ne? İşte detaylar...

Brent petrol ve ABD ham petrolünde son durum

Brent Ham Petrol

Fiyat: 81 doların üzerinde

ABD ham petrol

Fiyat: 77 dolara yaklaştı

Geçtiğimiz Cuma günü Brent ham petrolü yüzde 1,5 düşüşle üçüncü haftalık düşüşünü kaydetti. Ancak Asya'nın en büyük ekonomisi Çin'den gelen olumlu ekonomik veriler, petrol fiyatlarının toparlanmasına yardımcı oldu. Çin'deki endüstriyel kârlar, Haziran ayında büyüme göstererek imalat sektörünün dayanıklılığını ortaya koydu.

OPEC+ toplantısı ve küresel etkiler

Bu hafta gerçekleştirilecek olan OPEC+ toplantısı, petrol piyasalarının geleceği için kritik öneme sahip. OPEC+ üyeleri ve müttefikleri, online olarak bir araya gelerek üretim seviyelerini belirleyecek. Piyasa, grubun üretim seviyelerini değiştirip değiştirmeyeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Analistler ne diyor?

Melbourne'deki Commonwealth Bank of Australia'da analist olan Vivek Dhar, "Çin ekonomisiyle ilgili endişeler genel olarak enerji emtia fiyatlarını etkiledi. Ancak talep endişeleri, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma kötüleştikçe bu hafta başında Orta Doğu'da artan jeopolitik risklere yol açacak" dedi.

Jeopolitik gelişmeler ve piyasa dinamikleri

Orta Doğu'daki gelişmeler

İsrail'in Pazar günü Hizbullah hedeflerine saldırması ve daha fazla misilleme tehdidinde bulunması, Orta Doğu'daki jeopolitik riskleri artırdı. Bu gelişmeler, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.

Fed'in faiz kararı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz oranı kararı, piyasalar üzerinde belirleyici olacak. Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürmeye yaklaştığı beklentileri, petrol fiyatlarının nispeten yüksek kalmasına yardımcı oluyor.

Çin'in ekonomik verileri

Çin'den gelen olumlu ekonomik veriler, talep endişelerini hafifleterek petrol fiyatlarına destek sağladı. Çin'in endüstriyel kârlarındaki büyüme, imalat sektörünün gücünü ortaya koyuyor.