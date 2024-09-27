Küresel petrol piyasasında hareketlilik devam ediyor. Çin'in ekonomik teşvik sinyalleri petrol fiyatlarına destek sağlarken, Libya'daki petrol arzının toparlanması beklentisi fiyatların üzerinde baskı oluşturuyor. Brent petrol, Çin'deki olumlu gelişmelerle yükselse de Libya ve OPEC+ ülkelerinin arz politikaları fiyatların seyrini belirlemeye devam ediyor.

Çin’in ekonomik teşvik adımları petrol fiyatlarına destek sağlıyor

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'den gelen teşvik sinyalleri, küresel petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratıyor. Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomiyi canlandırmak amacıyla bankalar ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarında 50 baz puanlık bir indirim yaptı. Bu adım, Çin ekonomisinin büyüme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak ve petrol talebindeki toparlanma beklentilerini artırarak Brent petrolün fiyatlarında destekleyici bir rol oynadı.

Uzmanlar, Çin’in büyümeyi teşvik edecek bu tür adımlarının küresel petrol talebi üzerinde önemli bir etki yaratabileceğini ve fiyatların daha fazla yükselmesine neden olabileceğini öngörüyor.

Libya’da arz artışı beklentisi fiyatları sınırlıyor

Libya'daki siyasi gelişmeler, küresel petrol arzı üzerinde kritik bir rol oynuyor. Geçtiğimiz ay Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, Merkez Bankası yönetimindeki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkenin petrol sahaları ve limanlarında üretimi durdurmuştu. Ancak Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu’nun devreye girmesiyle taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Bu gelişme, Libya’nın günlük yaklaşık 500 bin varil petrol arzının küresel piyasalara geri dönmesi beklentisini artırdı. Bu durum, petrol fiyatları üzerinde arz kaynaklı baskı oluşturuyor.

OPEC+ ülkelerinin arz kesintisi politikaları

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın bir diğer nedeni ise OPEC+ ülkelerinin mevcut arz politikaları. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini artıracağına dair haberler ve varil başına 100 dolar hedefinden vazgeçme olasılığı, piyasada arz fazlası endişesi yaratıyor. Şu anda OPEC+ ülkeleri tarafından uygulanan günlük arz kesintisi 5,86 milyon varil olarak hesaplanıyor. Bu miktar, küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 5,7’sine denk geliyor.

Bu arz kesintisi, 2022 yılından bu yana üye ülkeler tarafından aşamalı olarak uygulanan kesintilerin toplamını oluşturuyor ve fiyatlarda dengelenme sağlamayı hedefliyor. Ancak Suudi Arabistan’ın pazar payını artırma planı ve OPEC+ kesintilerinde esneklik sinyalleri, arz fazlası endişelerini artırarak fiyatların yükselişini sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.