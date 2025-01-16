Brent petrol, 82 doları aşarak son 5 ayın zirvesine tırmandı. İsrail-Hamas ateşkesine rağmen, Rusya’ya uygulanan yeni yaptırımlar, ABD’deki stok düşüşü ve artan talep beklentisi petrol fiyatlarını yukarıya taşıdı. Bu artış, içeride akaryakıt fiyatlarında yeni zamların olabileceği sinyallerini veriyor.

Petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor

2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan petrol fiyatları, Orta Doğu’daki gelişmelere rağmen yükselmeye devam ediyor. İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmış olmasına rağmen, küresel piyasalarda petrol fiyatları artış gösteriyor. Dün itibariyle Brent petrolün varil fiyatı 82 doları aşarken, ABD’deki ham petrol fiyatları da 80 doların üzerine çıktı.

Son 5 ayın zirvesine ulaşıldı

Brent petrol, 2024’ün sonlarına doğru 74,80 dolardan kapanırken, Ocak 2025’te %9,75 oranında ciddi bir artış yaşandı. Bu artış, petrolün 82,25 dolara kadar çıkmasına sebep oldu ve 2024 yılı Ağustos ayından sonra görülen en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Petrol fiyatlarını neler tetikliyor?

Petrol fiyatlarındaki artışın arkasında birkaç önemli faktör bulunuyor:

Rusya’ya Yaptırımların Artması: ABD, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Dün açıklanan yaptırımlar, finans, savunma ve enerji sektörlerinden 100 hedefi kapsıyor. ABD’deki Stok Düşüşü: ABD’deki ham petrol stokları geçen hafta 1,96 milyon varil azaldı. Bu, üst üste sekizinci haftalık düşüşü işaret ediyor. Küresel Petrol Talebi Artışı: Uluslararası Enerji Ajansı, 2024 yılı için küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 54 bin varil artarak 103 milyon 956 bin varile yükseleceğini öngörüyor.

Brent petrol 200 günlük ortalamayı geçti

Brent petrol, 78,75 dolardaki 200 günlük ortalamayı aşarak, Temmuz 2024’ten bu yana ilk kez bu seviyeyi geçti. Analistler, 82 dolar seviyesinin güçlü bir direnç olduğunu ve bu seviyede kalıcılık sağlanması durumunda 85 dolara kadar yükselme riskinin bulunduğunu belirtiyor.

Kış ve faiz kararları üzerinde etki

Kışın talebi artırmasıyla birlikte, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi küresel enflasyon için tehdit oluşturabilir. Bu durum, büyük merkez bankalarının faiz kararlarını da etkileyebilir.

Akaryakıt fiyatlarına etkisi nasıl yansıdı?

Petrol fiyatlarındaki artış, içeride akaryakıt fiyatlarına yansıdı. İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı %3,12 artarak 45,32 TL’ye yükseldi. Ayrıca, motorin fiyatı %5,73 oranında bir artışla 47,24 TL’ye çıktı.