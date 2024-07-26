Tarihte bugün: 27 temmuz'da ne oldu?

20 Bin Osmanlı askerinin şehit düştüğü büyük yenilgi: Petrovaradin Muharebesi

Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’ya yönelik fetih hareketlerinin önemli duraklarından biri olan Petrovaradin Kuşatması, tarihteki yerini koruyor. 5 Ağustos 1716’da gerçekleşen bu kuşatma, Osmanlı’nın Viyana’ya doğru ilerleyişinin durdurulduğu kritik anlardan biri olarak kabul ediliyor.

Kuşatmanın arka planı

Osmanlı İmparatorluğu, II. Viyana Kuşatması’nda (1683) yaşadığı yenilginin ardından Avrupa’da tekrar güç kazanmak ve kaybettiği toprakları geri almak amacıyla yeni seferler düzenledi. Bu seferlerin bir parçası olarak Belgrad’ı yeniden ele geçiren Osmanlı ordusu, Avusturya’nın kalbine ilerlemeyi planlıyordu. Petrovaradin, bu stratejik hedefin önemli bir basamağıydı.

Kuşatmanın gelişimi

Osmanlı ordusu, Sadrazam Damat Ali Paşa komutasında Petrovaradin Kalesi'ni kuşatma altına aldı. Kale, Avusturya ordusu için kritik bir savunma noktasıydı ve güçlü surlarıyla ünlüydü. Avusturya ordusu, Prens Eugene komutasında kaleyi savunmak için hazırlıklarını tamamlamıştı. Kuşatma sürecinde, Osmanlı ordusu yoğun top atışları ve yıpratma savaşları ile kaleyi düşürmeye çalıştı. Ancak Avusturya ordusunun direnişi ve karşı taarruzları, Osmanlı kuvvetlerini zor durumda bıraktı.

Sonuç ve etkileri

Petrovaradin Kuşatması, Osmanlı ordusunun ağır yenilgisiyle sonuçlandı. Sadrazam Damat Ali Paşa savaş alanında hayatını kaybetti ve Osmanlı ordusu büyük kayıplar verdi. Bu yenilgi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa'daki ilerleyişini durdurdu ve Avusturya'nın karşı saldırıya geçmesine olanak tanıdı. Avusturya ordusu, bu zaferin ardından Osmanlı topraklarına yönelik başarılı seferler düzenleyerek Osmanlı’nın Avrupa’daki gücünü daha da zayıflattı.

Petrovaradin Kuşatması, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme dönemi olarak adlandırılan sürecin önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti. Bu yenilgi, Osmanlı'nın Avrupa'daki hegemonyasının sona erdiğinin bir işareti olarak kabul edildi ve imparatorluğun siyasi ve askeri stratejilerinde önemli değişikliklere yol açtı