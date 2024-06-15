İSTANBUL (AA) - Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı mayıs ayı satış verilerine göre PEUGEOT Türkiye, Yeni Rifter modeliyle yakaladığı başarıyı bir adım daha ileriye taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'ü hafif ticari araç pazarında gerçekleştirdiği 20 bin 83 adetlik toplam satış rakamıyla tamamlayan PEUGEOT, özellikle Rifter'ın performansıyla yılı 3'üncü sırada tamamlamıştı. 2024'e de hızlı bir giriş yapan PEUGEOT, performansını yenilenen Rifter'la lansman dönemi olan mayıs ayında zirveye taşıdı.



Mayıs ayında yüzde 25 segment payına ulaşan PEUGEOT Rifter, geçen ay segmentinin en fazla tercih edilen hafif ticari aracı olarak liderliğe ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, Rifter'in hafif ticari araç pazarında bir marka haline geldiğini belirtti.

Reyhanlıoğlu, aracın yükselen satış grafiğinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yılı kendi segmentinde lider olarak tamamlayan Rifter, geçtiğimiz mayıs ayı itibarıyla lansman ayında tekrar liderliğe ulaşmayı başardı. Mayıs ayında segmentinde satılan her 4 hafif ticari araçtan biri Yeni PEUGEOT Rifter oldu." ifadelerini kullandı.

2023'ü hafif ticari araç pazarından yüzde 7,6 pay alarak tamamladıklarını hatırlatan Reyhanoğlu, "Bu toplam pazar payımızın da üzerinde bir paya işaret ediyor. Tamamen yenileyerek pazara sunduğumuz ticari araç ürün gamımız, iddialı hedeflerimize ulaşmada en büyük yardımcımız olacak. Bu yıl da hafif ticari araç pazarında geçtiğimiz yıla paralel bir pay hedefliyoruz." açıklamalarında bulundu.

Reyhanoğlu, 2023'te toplam pazarda hafif ticari araçların satış oranının yüzde 22 olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"PEUGEOT Türkiye olarak bizde bu oran yüzde 26 olmuştu. İddialı hafif ticari araçlarımızla bu oranın 2024’te de pazarın üzerinde gerçekleşmesini hedefliyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi PEUGEOT Türkiye olarak çıktığımız yerden inmeyi düşünmüyoruz. Bu yılki hedeflerimizde Rifter çok önemli bir görev üstleniyor.



Hafif ticari araç pazarında geçen yıl ulaştığımız pazar payımızı 2024 sonunda da korumayı hedefliyoruz. 11 bin 86 adetlik satışımız ile Rifter modelimiz geçtiğimiz yıl toplam hafif ticari araç satışımızın yarısından fazlasını oluşturdu ve yılı segmentinin lideri olarak tamamladı. Bu yıl da yeni Rifter ile satışlarımızın içerisindeki oranı daha da artırmak istiyoruz."