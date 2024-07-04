İSTANBUL (AA) – Peugeot Türkiye, temmuz ayına özel, binek otomobilleri ve yenilenen hafif ticari araç modelleri için avantajlı kampanya seçeneklerini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı boyunca sürecek kampanya kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve yenilenen hafif ticari araç modellerinde cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor.

B-SUV segmentindeki yeni PEUGEOT 2008 ve tam elektrikli E-2008, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 200 bin lira kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

PEUGEOT’nun C segmentinde yer alan PEUGEOT 408 modeli, Allure donanımıyla 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 200 bin lira kredi ve GT donanımıyla tüzel müşterilere özel 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 250 bin lira kredi fırsatı sunuyor.

C segmentteki hatchback 308 ve tam elektrikli E-308 modelleri, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 250 bin lira kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

SUV 3008 modelinde, Active Prime ve Allure donanımıyla 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 180 bin lira kredi imkanı sunulurken GT donanımıyla tüzel müşterilere 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 250 bin lira kredi fırsatı sağlanabiliyor.

PEUGEOT’nun SUV modeli 5008’de, tüzel müşterilere özel olarak tüm donanım seviyelerinde 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Yeni PEUGEOT 208’i tercih edenler için aynı vade ve koşullarda 120 bin lira kredi, tam elektrikli E-208’i satın almak isteyenler için ise 160 bin lira kredi fırsatları sunuluyor.

PEUGEOT’nun amiral gemisi modeli 508, tüzel müşterilere 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 130 bin lira kredi teklifiyle satılıyor.

PEUGEOT Türkiye, temmuz ayında da yenilenen hafif ticari araç modelleri için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi teklifleriyle öne çıkıyor. Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan, 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman sistemine sahip yeni Rifter’ın otomatik şanzımanlı versiyonlarında 250 bin lira, manuel şanzımanlı versiyonunda ise 130 bin lira kredi seçenekleri sunuluyor.

Yeni Partner Van, 250 bin lira krediyle tercih edilebilirken yeni Expert Traveller ve yeni Boxer Van modelleri de tüzel müşteriler için 250 bin lira kredi avantajıyla satışa sunuluyor.