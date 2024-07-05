İSTANBUL (AA) - Peugeot'nun 7 koltuklu SUV modelleri 5008 ve E-5008'i yılın son çeyreğinde Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın son çeyreğinde satışa sunulacak olan yeni 5008 ve E-5008 modelleri, ilk aşamada 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP'lik güce sahip yüzde 100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa çıkarılacak.

Tamamen elektrikli bir marka olmayı hedefleyen Peugeot, müşterilerinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Yeni Peugeot E-5008, Stellantis'in STLA Medium platformunun genişletilmiş halini kullanıyor ve Yeni PEUGEOT 5008, 4,79 metre uzunluğu ve özellikle 2,89 metrelik aks mesafesiyle seyahat edecekler geniş iç mekan sunuyor.

Yeni 5008'de sunulacak yeni nesil 136 HP'lik 1.2 PureTech benzinli ve elektrikli motor destekli hibrit versiyon, yeni e-DCS6 şanzıman ile daha düşük yakıt tüketimi sunmayı hedefliyor. Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanan E-5008'in 210 HP'lik elektrikli versiyonu ise 502 kilometreye kadar menzil sunabilmesiyle de öne çıkıyor.

Yeni Peugeot 5008, 6 renk seçeneğiyle satışa çıkarılırken, 5008 GT modeli, standart olarak çift renkli ve parlak siyah tavanla sunulacak.

Yeni kompakt direksiyon simidi, 5008 ve E-5008'de donanıma bağlı olarak ısıtma özelliğiyle öne çıkıyor.

Kolay giriş sistemi ikinci sıra koltukların aynı anda tamamen eğilmesine ve öne doğru kaymasına olanak tanıyor. Böylece üçüncü sıraya erişim önemli ölçüde kolaylaşıyor.

5 koltuklu kullanımda 740 litre, 7 koltuklu kullanımda 250 litre ve 2 koltuklu kullanımda 1.815 litreye kadar geniş bagaj hacmi sunan yeni E-5008'in, ikinci sıradaki koltuk minderleri 60/40 oranında kaydırılabilirken, sırtlıkları 40/20/40 oranında öne ve arkaya yatırılabiliyor. Üçüncü sırada ise 50/50 oranında öne ve arkaya yatırılabilen sırtlıklar gelişmiş bir modülerlik sağlıyor. Ayrıca tüm arka koltuklar katlandığında geniş ve tamamen düz bir alan sağlayarak 2 metrelik bir yükleme uzunluğu sunuyor.

Peugeot, yeni 5008 ve E-5008'de sunulan sürüş destek sistemleri ile yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha atıyor. Bu sistem, aracın tüm sensörleriyle kamera ve radar gibi konularda sürücüye yardımcı oluyor.

Yeni E-5008, Türkiye'de ilk etapta 502 kilometre menzil sunan, 2 tekerlekten çekiş sistemi ve 210 HP/157 kW güce sahip yüzde 100 elektrikli güç-aktarma sistemi ile satışa sunulacak. 2 tekerlekten çekişli versiyon, 157 kW maksimum güç ve 345 Nm maksimum tork üretiyor. 73 kWsa kapasitesine sahip batarya ise yalnızca 30 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor.

Peugeot, müşterilerinin tamamen elektriğe geçişini desteklemek üzere yeni 5008'i hibrit motorla da sunuyor. 5008 Hybrid, yeni nesil 136 HP benzinli hibrit motor ve bir elektromotorla eşleştirilen çift kavramalı altı vitesli eDCS6 şanzımanın oluşturduğu Peugeot Hybrid 48V sistemiyle yollara çıkıyor.

Sürüş sırasında şarj olan batarya sayesinde, düşük devirlerde ekstra tork ve yakıt tüketiminde benzinli motorlara göre yüzde 15'e kadar azalma (WLTP karma döngü 5,8 l/100 km) sağlanıyor. Yeni 5008 1.2 Hybrid 136 HP eDCS6, şehir içi sürüşlerinin yarısına kadar tamamen elektrikli ve sıfır emisyonlu sürüş modunda çalışabiliyor.



