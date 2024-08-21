Sivas'ta, sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendiren 22 yaşındaki Samira Beyza Gürkan, tutuklandı. Ancak Gürkan, suçlamaları reddederek suç içeren paylaşımların hesabının çalındığını öne sürdü ve suçlarını arkadaşlarına yükledi.

Sosyal medya üzerinden hakaret ve özendiricilik

Samira Beyza Gürkan, sosyal medya hesapları aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e ve dini değerlere ağır hakaretlerde bulunmuş, ayrıca uyuşturucu kullanımını teşvik eden içerikler paylaşmıştı. Bu eylemleri nedeniyle Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerin ardından Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Gürkan, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" ve "dini değerlere alenen hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geniş bir suç kayıtları listesi

Gürkan'ın suç geçmişi oldukça kabarık. 29 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen Gürkan’ın suç listesinde devlet büyüklerine hakaret, dini değerlere hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, hakaret, evden hırsızlık, polise mukavemet, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, özel hayatın gizliliğinin ihlali ve fuhuş gibi suçlar yer alıyor.

Hesabım çalındı dedi, arkadaşlarını suçladı

Gürkan, polis ifadesinde suçlamaları reddetti. Paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabının 7 ay önce çalındığını ve şifrelerinin değiştirildiğini öne sürdü. Gürkan, suç içeren paylaşımlardan dolayı ‘torbacı’ olarak tanımladığı İ.Ç. ve E.Ç. isimli iki arkadaşını suçladı.