Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Ocak itibarıyla yayımladığı güncel listelerde bazı peynir markalarını ‘sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar’ kategorisinde duyurdu. Uzun zamandır gündemi meşgul eden bu liste, özellikle peynir tüketen vatandaşları endişelendirdi.

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İşte sağlığa zararlı olarak belirtilen markalar 

Listeye eklenen peynir markaları, hem sağlığa zararlı içerik barındırmaları hem de taklit veya tağşiş yapılmış ürünler olmalarıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bu markalardan kaçınarak sağlıklı tercihler yapmaya çağrılıyor.  

Peynir Alırken Dikkat! Bakanlık Sağlığa Zararlı Markaları Açıkladı

Peynir Alırken Dikkat! Bakanlık Sağlığa Zararlı Markaları Açıkladı (2)

Peynir Alırken Dikkat! Bakanlık Sağlığa Zararlı Markaları Açıkladı (3)

Kaynak: HABER MERKEZİ