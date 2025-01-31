Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Afyonspor, üst üste iki karşılaşmaya çıkmayarak ligden ihraç edildi. Önce Sarıyer, ardından İskenderunspor maçına çıkmayan ekip, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından küme düşürüldü.

TFF kuralları gereği, bir takımın aynı sezon içinde iki maça çıkmaması durumunda ligden ihraç edilmesi gerekiyor. PFDK’nın aldığı karar doğrultusunda Afyonspor, gelecek sezon TFF 3. Lig’de mücadele edecek.

PFDK'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Afyonspor Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-AFYONSPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bu müsabakada tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımların müsabakaları oynanmaksızın hükmen galip sayılmalarına karar verilmiştir."