İSTANBUL (AA) - Sanofi'nin sağlık sektöründe katma değer yaratacak yenilikçi fikirlerin gelişimine destek olmak için Endeavor ile birlikte hayata geçirdiği girişimcilik programı PharmUp'ın 6. dönem girişimleri, Vivatech Fuarı'na katıldı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, 2019'dan bu yana devam eden PharmUp Girişimcilik Programı kapsamında seçilen girişimler, Paris'te düzenlenen Uluslararası Start-up ve Teknoloji Fuarı VivaTech'i deneyimleme fırsatı buldular.

Fuar, dünyanın dört bir yanından ve her sektörden girişimler, inovasyon profesyonelleri, yatırımcıları ve kurumları bir araya getirdi.

- PharmUp'ta 2019'dan beri 27 girişimciye destek verildi

Bu sene fuara katılmaya hak kazanan girişimler arasında, Wellness ve online terapinin kesişiminde bulunan AIvigo, en son teknolojiyi kullanarak kronik hastalık yönetimi için kanıta dayalı çözümler sunan CorPal, muayenehane ve klinikler için oluşturulan bir hasta takip uygulaması olan Medicasimple ve geliştirdiği yapay zeka ve ses tanıma teknolojileriyle sağlık alanında dokümantasyon süreçlerini otomatikleştirerek hastaneye maliyet ve doktora zaman tasarrufu sunan platform MediTechLabs, nadir hastalıkların teşhis süresini kısaltma ve doğruluğunu artırma adına doktorlar için üretilen karar destek platformu RareSum yer aldı.

İlki 2019'da gerçekleşen programa, toplamda 250 girişimci başvuru yaptı. Bu başvuruların içinden seçilen 27 girişim PharmUp'a dahil oldu.