Phokaia Rotary Kulübü, yıllık olağan toplantısında yeni başkan ve yönetim kurulunu belirledi. MW Phokaia Beach Resort'ta düzenlenen yemekli toplantıda, geçtiğimiz aylarda vefat eden kurucu başkan Emre Ersoy da anıldı. Toplantıya Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Foça Belediye Başkanı'nı temsilen Belediye Meclis üyesi İlkay Söylemezoğlu, geçmiş dönem governörlerinden Güneş Ertaş, Çakabey ve Bostanlı Rotary Kulüpleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Phokaia Rotary Kulübü'nün yeni dönem yönetim kurulu, Nilüfer Kaleli başkanlığında, Biray Yersu, Eray Söylemezoğlu, M. Miraç Dağıstan ve M. Koray Iltus'tan oluştu. Üç onur üyesinin kabul edildiği toplantıda Nilüfer Kaleli, Phokaia Rotary Kulübü Başkanlığı'nı M. Miraç Dağıstan'dan devraldı. Ayrıca, Mert Korur, Uluslararası Rotary 2440. Bölge yeni dönem governörü görevini Ayda Özeren’den törenle teslim aldı.

"Koca bir dönem dünyaya umut olduk"

Nilüfer Kaleli, Rotary’nin temel felsefesi doğrultusunda arkadaşlarıyla birlikte hizmet için görev aldıklarını belirtti. Kaleli, "Koca bir dönem dünyaya umut olduk, şimdi Rotary sihrini yeniden başlatacağımız yeni bir yıl olacak. Heyecanlı ve mutluyum. Kendimden önce hizmet ilkesiyle yola çıkıyorum. Toplantımıza katılan, bizlere destek veren konuklarımızla, bize muhteşem bir gece yaşatan tesis yönetimi ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.