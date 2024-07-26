Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hafta sonları piknik yapmak, birçok kişi için keyifli bir aktivite haline geldi. Ancak, doğayı koruyarak keyifli bir piknik yapabilmek için bazı kurallara uymak gerekiyor. Çevre Mühendisi Mehmet Şen, piknik yaparken çevreye zarar vermemek için uyulması gereken önemli hususları aktardı.

Sürdürülebilir piknik için dikkat edilmesi gerekenler

Havaların ısınmasıyla piknikler daha cazip hale geliyor, fakat keyifli bir piknik yaparken çevreye zarar vermemek için bazı kurallara uymak şart. Çevre Mühendisi Mehmet Şen, bu konuda önemli tavsiyelerde bulunuyor.

İzinli alanlarda piknik yapın

Piknik yaparken, ormanlık alanlarda veya izinsiz bölgelerde mangal yakmak büyük bir risk oluşturabilir. Şen, "Orman yangınlarına sebebiyet verebilir. İzin verilen alanlarda piknik yapmak zorunludur," diyor. İzin verilen mesire alanlarına gitmek, hem güvenlik hem de çevre koruma açısından önemlidir.

Çevre Kirliliğine Karşı Önlemler

Çevre kirliliğinin önlenmesi için en çok dikkat edilmesi gereken nokta, tek kullanımlık plastiklerden kaçınmaktır. Şen, plastik bardak, tabak ve çatal bıçakların yerine, evden getirilen cam veya metal alternatifleri tercih etmenin önemini vurguluyor. "Atıksız piknik yapmak mümkündür. Kullanılan eşyaların geri getirildiğinden emin olun," şeklinde ekliyor.

Mangalların tamamen söndüğünden emin olun

Pikniklerde mangal kullanımı yaygındır, ancak mangalların tamamen söndüğünden emin olmak önemlidir. Şen, "Kurumış dallar ve yapraklar alev alabilir. Mangalların tamamen söndüğüne emin olun," diyerek yangın riskinin önlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Temizlik ve geri dönüşüm kurallarına uyulmalı

Piknik alanlarında temizlik yapmak, hem doğayı korur hem de diğer ziyaretçilerin konforunu sağlar. Şen, "Cam şişe kırıkları ve diğer atıkları dikkatlice temizleyin. Çevreyi korursanız, insan yaşar," diyerek çevre bilincinin önemine dikkat çekiyor.