İzmir Torbalı’da eğitim uçağı düşen pilot adayı Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Hatipoğlu’nun cenazesi memleketi Ödemiş’te düzenlenen törenle toprağa verildi.
Eğitim uçağı Torbalı'da mısır tarlasına düştü
Kaza, 2 Eylül saat 09.00 sıralarında Torbalı’nın Kırbaş Mahallesi’nde meydana geldi. Selçuk Efes Havaalanı’ndan eğitim uçuşu için havalanan Türk Hava Kurumu’na ait Cessna-172 tipi uçak, bilinmeyen nedenle mısır tarlasına düştü.
Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, pilot adayı Berfu Hatipoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Uçağın düştüğü alanda birkaç metre uzunluğundaki mısırlar biçildi. Enkaz, kaza kırım ekibi tarafından vinçle kaldırılarak Selçuk Efes Havaalanı’na götürüldü. Detaylı incelemenin ardından Ankara’daki Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’na teslim edilecek.
Cenaze otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Hayali pilot olmakmış
Bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Hatipoğlu, pilot olma hayaliyle son 3 aydır eğitim alıyordu. Kaza, Hatipoğlu’nun tek başına uçuş yaptığı sırada meydana geldi.
Gözyaşlarıyla uğurlandı
Cenaze töreni Ödemiş Merkez Ulu Camii’nde ikindi vakti düzenlendi. Hatipoğlu’nun tabutunun üzerine fotoğrafı, duvak ve çiçek konuldu. Anne Dilek Hatipoğlu, baba Mustafa Hatipoğlu ve kardeşi Ali Hatipoğlu, gözyaşlarıyla kızlarını uğurladı.
Cenaze namazının ardından Hatipoğlu, Seyrekli Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.